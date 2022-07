Kandern Feuerwehr hat jetzt mehr Platz

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde zuerst im Schulungsraum im Kellergeschoss in Eigenleistung für den Schallschutz eine neue Decke mit Beleuchtung eingebaut. Nachdem man vor rund vier Jahren den neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) erhalten hatte, wurde in Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung und dem kommunalen Bauamt an der Planung für eine Erweiterung der Räume gearbeitet und schließlich eine Fertiggarage bestellt. Die Feuerwehrleute erstellten die Fundamente und gestalteten nach Erhalt der Fertiggarage Hof und Einfahrt in Eigenleistung. So waren am Ende nur 20 000 Euro städtischer Haushaltsmittel nötig.