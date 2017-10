Kandern Feuerwehr hatte einiges zu tun

Nachrichten-Ticker

01:22 EU-Abgeordnete debattieren Missbrauchsvorwürfe

Straßburg - Die EU-Abgeordneten setzen sich am Vormittag in Straßburg mit Missbrauchsvorwürfen in den eigenen Reihen auseinander. Im Zuge des Skandals um Filmmogul Harvey Weinstein hatte es einen Medienbericht über schwere sexuelle Belästigungen auch im Europaparlament gegeben. Mehrere Abgeordnete und Mitarbeiter fordern vorab in einer E-Mail an EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani einen "radikalen Wandel". Sie sprachen sich zudem für eine externe Prüfung der Situation aus. Tajani hatte dies zuvor abgelehnt und auf einen existierenden, parlamentsinternen Ausschuss verwiesen.

01:19 Prozess gegen Peter Steudtner beginnt in Istanbul

Istanbul - Nach 100 Tagen Untersuchungshaft in der Türkei beginnt heute in Istanbul der Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner. Die Staatsanwaltschaft wirft Steudtner und zehn weiteren Angeklagten "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise Unterstützung solcher Organisationen vor. Unter den Angeklagten ist auch der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic. Laut Amnesty drohen den Beschuldigten bis zu 15 Jahre Haft. Steudtner gehört zu mindestens elf Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert sind.

01:16 Hape Kerkeling beendet bei Comedypreis Bühnen-Abstinenz

Köln - Komiker, Entertainer und Autor Hape Kerkeling hat nach längerer Pause mal wieder eine Bühne betreten. Am Abend hielt er in Köln beim Deutschen Comedypreis die Laudatio auf Ottfried Fischer, der mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. "Für diejenigen, die mich nicht kennen, oder die sich partout nicht erinnern wollen: Mein Name ist Kerkeling. Ich war mal dünn, ziemlich lustig, vor allem aber weg", stellte sich Kerkeling vor. Nach eigenen Angaben war er zuvor drei Jahre lang nicht auf einer Bühne aufgetreten.

00:25 36,5 Milliarden Dollar für Katastrophenhilfe bewilligt

Washington - Nach einer Serie verheerender Naturkatastrophen stellt der US-Kongress 36,5 Milliarden US-Dollar zum Wiederaufbau zur Verfügung. Das vom Senat in Washington freigegebene Gesetz muss noch von US-Präsident Donald Trump unterschrieben werden. Puerto Rico in der Karibik, das von zwei Tropenstürmen verwüstet wurde, soll für 1,2 Milliarden Dollar Lebensmittellieferungen erhalten. Für eine Linderung der katastrophalen Brandschäden in den kalifornischen Weingebieten werden 576,5 Millionen bereitgestellt. Florida und Texas erhoffen sich deutlich höhere als die bisher zugesagten Zuwendungen.

00:23 Jamaika-Parteien wollen ausgeglichenen Haushalt

Berlin - CDU, CSU, FDP und Grüne wollen auch in Zukunft keine neuen Schulden machen. Zudem soll der Solidaritätszuschlag abgebaut werden. Dies geht aus einem Papier hervor, auf das sich die Jamaika-Unterhändler als Zwischenstand verständigt haben. Vermögensteuer oder Erbschaftsteuer sollen demnach nicht eingeführt werden. In der Einigung sind sieben steuerliche Entlastungsmaßnahmen enthalten. Dazu zählen die Entlastung von Familien und Kindern sowie von Beziehern unterer und mittlerer Einkommen. In dem Katalog wird zudem die Förderung des Mietwohnungsbaus genannt.