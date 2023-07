Glück im Unglück gab es bei einem Brand in einer mit einem Wohnhaus verbundenen Scheune in Kandern in der „Mittleren Gass“. Ein Zeuge hatte laut Polizei gegen 22.10 Uhr am Dienstagabend einen Brand gemeldet. Dort brannten eine Festzeltgarnitur, eine Mülltonne und Teile von gelagertem Kaminholz. Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und so weiteren Schaden verhindern. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache machte die Polizei nicht. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeiposten Kandern geführt.