Kandern Fortbildungen, Wegebau, Verkauf

Von Alexandra Günzschel

Stürme haben vor 25 Jahren zur Gründung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) geführt. Und ein Sturm stellte dann auch die erste große Bewährungsprobe dar. Noch heute berichtet Gründungsmitglied Heinz Ehrmann sehr lebendig von den Herausforderungen, die die noch junge Interessensvertretung der Waldbesitzer nach dem Orkan Lothar zu meistern hatte.

Kandern/Kreis. Nach heftigen großflächigen Sturmereignissen wird der Holzmarkt mit einem Schlag regelrecht überschwemmt. Gerade kleinere Privatwaldbesitzer haben da kaum noch eine Chance mitzumischen und bleiben folglich auf dem Schaden sitzen. Deshalb wurde am 8. September 1992 die FBG mit dem Ziel einer einheitlichen Holzvermarktung gegründet.

Mittlerweile geht der Staatswald bei der Vermarktung wieder eigene Wege. Im Forsthaus Kandern wurde jetzt zunächst übergangsweise eine Holzverkaufsstelle eingerichtet. Hintergrund ist ein laufendes Kartellverfahren gegen das Land Baden-Württemberg. Die langjährige Praxis von zentral zuständigen Förstern bei der Vermarktung von Nadelholz soll gegen europäisches Recht verstoßen (wir berichteten).

Zurück zur FBG und ihrer Bewährungsprobe nach dem Orkan Lothar am 26. Dezember 1999: „Die Wälder waren kaputt“, erinnert sich Ehrmann. Beinahe 300 000 Festmeter Holz waren auf einen Schlag angefallen.

Zunächst fehlte es an allem: „Es gab keine Lkws, und auch die Bahn war überfordert.“ Wie sollte man also das viele Holz nach Norddeutschland bringen, wo es Interessenten dafür gab?

Die FBG richtete schließlich Nass- und Trockenlager ein und begann mit dem Rheinhafen zu verhandeln. Vor allem aber trat sie finanziell in Vorleistung – gerade für die vielen kleinen Waldbesitzer. Der Schaden hielt sich am Ende in Grenzen.

Im Jahr 2005 folgte schließlich der Zusammenschluss mit der Forstbetriebsgemeinschaft Kandern. Mittlerweile hat die Fortsbetriebsgemeinschaft Dreiländereck 1995 Mitglieder, die über 7485 Hektar Wald verfügen. In den 25 Jahren wurden 965 000 Festmeter Holz für insgesamt 55 Millionen Euro vermarktet.

Doch die organisatorische Leistung der FBG fängt schon viel früher an. So wurden seit 2005 sechs Wegebauprojekte federführend von der FBG betreut. Mit den acht Kilometern an neuen Wegen wurden 60 Hektar Wald erschlossen, wovon rund 120 Waldbesitzer profitierten.

Die FBG bemüht sich auch darum, Gifteinsatz im Wald zu vermeiden. Eine Methode: Das Holz wird geerntet, noch bevor Schädlinge größeren Schaden anrichten können.

Weiterhin gehören zu den Dienstleistungen der FBG die Zertifizierung nach PEFC für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, die Unterhaltung von Lagerplätzen, die Organisation des Wertholzverkaufs, Fortbildungen und Infoveranstaltungen für Waldbesitzer, Bodenschutzkalkungen und noch einiges mehr.

Dabei arbeitet die Interessensgemeinschaft nicht gewinnorientiert, sondern bietet „Hilfe zur Selbsthilfe“, wie Lars Neubauer von der Holzverkaufsstelle Dreiländereck erklärt.