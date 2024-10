Kandern: Freie Wähler wollen Chance nutzen

Ein Dank an drei Urgesteine für ihre Lebensleistung

Noch vor den Wahlen würdigte die Vorsitzende das große Engagement von Martin Greiner, Fritz Höferlin und Markus Kern, die sich mehr als die Hälfte ihres Lebens der Kommunalpolitik gewidmet hatten. Als Dankeschön für deren unermüdlichen Einsatz überreichte sie ihnen einen Gutschein für einen genussvollen Abend im Restaurant Walser in Efringen-Kirchen.

Wahlen bringen nur kleinere Veränderungen

Geräuschlos und durchweg einstimmig gingen die Wahlen vonstatten. Kaja Wohlschlegel wurde erneut im Amt bestätigt. Auf Schriftführer Markus Kern, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, folgt neu Markus Vollmer. Zu Beisitzern wählten die Anwesenden Christopher und Rainer Scheer sowie Dirk Munz, und zu Kassenprüfern Martin Greiner und Fritz Höferlin. Einen Sachstandsbericht aus dem Gemeinderat lieferte Bürgermeisterstellvertreter und stellvertretender Vorsitzender Johann Albrecht. Die Reaktivierung der Kandertalbahn liege greifbar nah, und diese Chance dürfe sich Kandern nicht entgehen lassen, erklärte Albrecht, was in der Runde auf einhellige Zustimmung traf. Kandern würde am stärksten von der Bahn profitieren und müsse das Vorhaben als treibende Kraft voranbringen, forderte auch Fritz Höferlin. Sorgen bereitet den Freien Wählern die Haushaltssituation der Stadt durch feste Ausgabenposten wie die Kinderbetreuung, hieß es.