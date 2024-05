Anlässlich des Internationalen Museumstages am Sonntag, 19. Mai, ist der Eintritt in das Kanderner Heimat- und Keramikmuseum frei. Geöffnet ist das Museum an diesem Tag von 11 bis 16 Uhr. Zu sehen sind auch die diesjährige Sonderausstellung „Tonspuren“ des Künstlers Steve Luxembourg sowie die Ausstellung „Kandern inspiriert“ mit Arbeiten von Schülern der Black Forest Academy.