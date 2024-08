Neben dem von der Interessengemeinschaft (IG) Budenfest organisierten Budefescht, bei dem verschiedene Vereine aus Kandern und der Umgebung in der Innenstadt ihre Essens- und Getränke-Buden betreiben, steht auch wieder der traditionelle Rossmärt in der Au auf dem Programm. Termin ist ab Samstag, 7. bis Montag, 9. September. Fassanstich am Samstag ist um 16.30 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.