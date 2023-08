Kandern Freundschaftsfest in Egerten

Auf dem Kreiterhof in Egerten fand am Samstag ein großes Partnerschaftstreffen statt. Mit jeweils 100 Personen waren die Gemeinden Hésingue aus dem nahen Elsass und aus Grenade-sur-l’Adour gekommen, um ihre Freundschaft zu feiern. Begonnen hat alles im Jahr 1939, als die Bewohner von Hésingue in das Eintausend Kilometer entfernte Grenade-sur-l’Adour evakuiert wurden. Die Verbindungen sind geblieben und 1985 besiegelten die beiden Städte eine Städtepartnerschaft. Eigentlich sollte bereits 2020 miteinander gefeiert werden. Doch, die Pandemie machte die Pläne zunichte, sagte der Bürgermeister von Hésingue, Gaston Catscha. Es hätte fast auch in diesem Jahr nicht geklappt, denn der Flug ab Bordeaux wurde plötzlich annulliert. Kurzerhand setzten die Freunde aus Hésingue alle Hebel in Bewegung, es seien Busse gechartert worden und mit etwas Verspätung trafen die Gäste doch noch ein. In Haltingen war der Treffpunkt, von dort aus ging es mit der Kandertalbahn nach Kandern, wo die Musiker der „Banda Los Divinos“ aus Grenade-sur-l’Adour zünftig aufspielten. Mit dem „Chanderli“ ging es dann auf halben Weg zurück und schließlich mit dem Bus zum Kreiterhof. Dort erwartete die Gäste ein typisch badisches Gericht, das von einem Stück Schwarzwälder Torte gekrönt war. Odile Lacouture, die Bürgermeisterin der Partnerstadt sagte: „Es ist ein starkes Gefühl, diese enge, freundschaftliche Verbindung zu erleben“. Am Abend werden die Teilnehmer im Rahmen einer Gala einen Film sehen, in dem die, die damals Flucht und Vertreibung erlebt haben, zu Wort kommen.