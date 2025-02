Kandern: Führung verteilt Aufgaben intern neu

Neuer Vorsitzender für Rainer Schmiedlin ist nun der bisherige Pressewart und stellvertretender Wegewart Klaus Steffe. Die zweite Vorsitzende bleibt Karin Kühn. Rechner für ein Jahr bleibt Klaus Geitlinger. Neuer Schriftführer für Vreni Wohlschlegel ist Thomas Borchert, neue Wegewartin für Ursula Schmiedlin ist Karin Kühn. Pressewart für Ursula Sütterlin ist Klaus Steffe. Naturschutzwart bleibt Chris Gottschling. Wegewart bleibt Dieter Baumann, stellvertretender Wegewart bleibt Rainer Schmiedlin, neugewählt wurde hier Günter Franzke. Neue Fachwartin für Kultur- und Heimatpflege für Karin Kühn ist Marina Bull-Müller. Beisitzer sind Berthold Schmitz, Ursula Steffe, Doris Rosenke, Kassenprüfer bleiben Willi Traichel und Eckehard Hörning.

Vorschau: Der Ortsverein feiert das 125-jährige Bestehen des Westwanderweges am 31. Mai und 1. Juni. Hier treffen sich die Radler mit der Wandergruppe am 31. Mai an der Langenebene Hütte Sitzenkirch, am 1. Mai geht es nach Basel.

Ein Grußwort kam von Bürgermeister-Stellvertreter Johann Albrecht. Dieser schmunzelte: „Wenn wir von der Stadt nur 600 Euro Minus in der Kasse hätten, würden wir jubeln“. Er bedankte sich für die beachtlichen Aktivitäten des Vereins und sagte: „Der Verein ist intakt, der Verein lebt“.