Neben den Berichten von Schriftführer Thomas Mäder und Kassierer Michael Gruß blickte Wieber in seinem Tätigkeitsbericht auf zwei Großbrände in Riedlingen und Tannenkirch, einen Chlorgasunfall in Feuerbach und einen Baum auf der Straße Richtung Riedlingen zurück, der nach Schneebruch beseitigt werden musste.

Die Abteilung besteht aus 14 aktiven Mitgliedern und zehn Kameraden in der Altersabteilung. In der Jugendfeuerwehr gibt es derzeit keine Mitglieder aus Feuerbach, was bedauert wird.