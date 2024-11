Kandern: Fünf freie Träger engagieren sich jetzt

Der Naturkindergarten Tannenkirch wird seit März 2023 betrieben und erhält für die ersten zehn Monate seines Betriebs 104 900 Euro zur Deckung des Defizits. Der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge gab die Stadt Kandern mit 18,2 Prozent an. Durch den neuen Waldkindergarten in Sitzenkirch gibt es für 2025 zwei Einrichtungen dieser Art in Kandern – beide erhalten für 2025 jeweils 150 200 Euro. Alle fünf Einrichtungen zusammen erhalten im kommenden Haushalt 1,3 Millionen Euro an öffentlichem Geld. Catherine Brunner erläuterte im Gemeinderat, dass die Verwaltung dabei sei, die Verträge mit den freien Trägern zu vereinheitlichen und neu zu fassen. Es sei vorgesehen, dass für alle freien Träger grundsätzlich die gleichen Regeln gelten sollen. Daran werde intensiv gearbeitet, hieß es. Gibt es bei den Abrechnungen wie beim Abschluss 2023 Abweichungen, werde diese mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet, heißt es in der Vorlage.