Kandern Fünf Straßennamen bekommen Legendenschilder

Informieren statt entfernen

Nun stehen nicht nur in Kandern die Namen zweier umstrittener Persönlichkeiten im Fokus, nach denen einst Straßen benannt wurden: Johann August Sutter und Hermann Burte. Bürgermeisterin Simone Penner verwies in der Ratssitzung darauf, dass die SPD darauf gedrängt hatte, dieses Thema im Gemeinderat zu behandeln und dass der Name Johann August Sutter wegen Verstrickungen in Kolonialismus und Sklavenhandel im Kanton Baselland aktuell kritisch auf Straßenschilder hinterfragt wird.

Der Verwaltungsvorschlag für Straßenschilder lautete aber nicht Umbenennung, sondern zielte auf Legendenschilder. Dieses sollte zur Johann-August-Sutter-Straße „Geboren in Kandern, als Schweizer Pionier und Stadtgründer Sacramentos bekannt, als rassistischer und ausbeuterischer Kolonialist zu verurteilen (1803 – 1880)“ lauten, zur Hermann-Burte-Straße „Als Maler und Dichter im Markgräflerland geschätzt, wegen der Verbreitung und Verherrlichung nationalsozialistischen Gedankenguts zu verurteilen (1879 – 1960)“.