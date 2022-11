Kandern Für die Interessen der Radfahrer

Für die Sicherheit noch einiges zu tun

In ländlichen Räumen wie dem Kandertal hat das Fahrrad immer noch nicht dieselbe Bedeutung wie in Städten. Doch mit dem E-Bike werden die Karten neu gemischt, berichtete der zur Versammlung eingeladene Oliver Hochlehnert. Beispiel Baiersbronn, in der Lage durchaus vergleichbar mit Kandern: Dort hat Hochlehnert mit der Hochschule Karlsruhe die Kampagne „Tausche Autoschlüssel gegen E-Bike“ wissenschaftlich begleitet. Im Sommer 2021 liehen sich 120 Baiersbronner für zehn Tage kostenlos ein E-Bike. War bis dahin das Auto mit weitem Abstand das wichtigste Verkehrsmittel im Gemeindegebiet, wurde es in der Kampagnen-Zeit klar das Fahrrad. Der „Aha-Effekt“ sei enorm gewesen, versicherte Hochlehnert: So weit und rasch und mit so viel Spaß kommt man mit dem Rad voran. In Baiersbronn hat die Kampagne einen E-Bike-Boom ausgelöst.

„Auch die IG Velo sieht das Potenzial. Wir wollen es heben“, merkte Uhl an und fügte hinzu: Radfahrer müssten sich unterwegs allerdings sicher fühlen, und da gebe es noch einiges zu tun.