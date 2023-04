Kandern Für eine friedliche Revolution ohne Gewalt

Die Historikerin Carola Hoécker hat nun die Personen auf dem Ölgemälde in akribischer Fleißarbeit auf dem Ölgemälde entschlüsselt. Sie wurde für einen Vortrag vom Heimat- und Keramikmuseum Kandern eingeladen. Bis in den letzten Winkel hat die Historikerin die Personen auf dem Bild und auch noch heute lebende Nachfahren ausmachen können. So waren die beiden Töchter von Friedrich Vortisch, Judith und Esther Vortisch, an diesem Abend dabei. Da die Vortischs mit den Pflügers verwandt sind, kam das Ölgemälde im 20. Jahrhundert in deren Besitz. Selbst auf dem Bild ist eine Judith Vortisch auszumachen, eine weitverzweigte Verwandte der beiden Frauen.

So erfuhr man, dass die radikalen Revolutionäre Gustav Struve, Friedrich Neff und Joseph Weißhaar auf dem Bild festgehalten sind. Struve befindet sich im Zentrum, er hält eine Karte in der Hand. Direkt hinter ihm steht Friedrich Neff. Angeblich erfährt der Rechtsanwalt gerade von einem Mitglied der Lörracher Bürgerwehr von der Niederlage auf der Kanderner Scheideck. Besonders dramatisch ist, dass der „relativ fanatische junge Mann“ – Hoécker meint damit Friedrich Neff – am 9. August 1849 wegen „Hochverrats“ in Freiburg standrechtlich erschossen wurde. Der Mantel, den er dabei trug, bewahrt das Kanderner Heimat- und Keramikmuseum. Der Lörracher Gemeinderat sowie die Lörracher Bürgerwehr, die keinen radikalen Umsturz wollen, sind ebenfalls im Zentrum des Gemäldes zu sehen. Auch der Maler selbst, sein älterer Bruder Eduard, ein Chronist des Markgräflerlands im 19. Jahrhundert, und seine Schwester Friederike sind bildhaft festgehalten. Der liberale Fabrikant und Mäzen des Malers, Nicolas Koechlin, seine in weiß gekleideten Ehefrau Maria und seine Arbeiter verfolgen den Einzug. Vermutlich ist Koechlin der Auftraggeber des Bildes.