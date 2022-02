Kandern Für mehr Sicherheit an den Straßen

In Wollbach etwa wurde schon vor zwei Jahren auf ein fehlendes Gehwegstück in der Nebenauer Straße aufmerksam gemacht. „Das ist nun bereits genehmigt – hier werden die bestehenden Gehwege mit einem neuen Abschnitt verbunden“, teilte Kurtenbach-Sepp mit. Fehlende Bürgersteige seien aber nicht nur in Wollbach sowie auch in den anderen Teilorten ein Thema. „Die Bebauung ist teils sehr alt und die Häuser stehen dicht an der Straße. Zum Teil wird oft auf der Straße anstelle in Garagen oder auf Stellplätzen geparkt, da ist leider oft kein Platz für einen Gehweg“, erklärte sie den Kindern.

Beleuchtung

Nur mit einer einzigen Straßenlaterne ausgeleuchtet ist der Fußweg durch die Unterführung, die von der Nebenauer Straße zu den Bushaltestellen an der Basler Straße neben dem Bahnhof führt. „Zwei Laternen wären besser, denn nachts ist es hier sehr dunkel, zudem fehlt ein Hinweisschild, dass man auch über den Fußweg zum ÖPNV an die Basler Straße kommt“, fanden einige der Teilnehmerinnen.

Absperrung

Auf dem Weg von den Bushaltestellen zur Dorfmitte stellten die Kinder an zwei Stellen am Wollbach fest, dass hier Absperrungen zum steilen Bachufer fehlen, einmal an der Brücke an der alten Basler Straße, einmal am Brunnen bei der „Alten Krone“ an der Nebenauer Straße.

Ein Schüler kennzeichnete zudem eine unübersichtliche Einmündung, dort wo der Röttler Weg auf die Nebenauer Straße führt.

Gefährliche Kurven

Ein Stück weiter, am Abzweig zur Egertenstraße, berichtete Kurtenbach-Sepp, dass hier oft Fahrzeuge den Kurvenbereich beim Abbiegen schneiden. Ein Problem bleibt, dass insbesondere auf der Nebenauer Straße, aber auch auf anderen Dorfstraßen zu schnell gefahren wird – obwohl innerorts Tempo 30 gilt. „In Frankreich gibt es in vielen Dörfern auf Durchfahrtsstraßen viel mehr Schwellen – wer da schneller als 30 fährt, der beschädigt sein Fahrzeug“, meinte Kurtenbach-Sepp und fragte sich, wie auch ein Familienvater, warum in Deutschland die Bürokratie einfachen Pragmatismus immer verhindere.

Eltern-Taxi

Die letzte Station war die Grundschule. Eltern, die die ihre Kinder direkt vor der Schule absetzen, prüfen beim Rückwärtsfahren oft nicht, ob noch ein Kind hinter ihrem Fahrzeug läuft oder steht, bemerkte ein Vater. „Insbesondere wenn sie einen SUV fahren, sehen sie wegen der Fahrzeughöhe kleinere Kinder hinter ihrem Auto nicht“, hieß es.

Der SPD-Ortsverein strebt an, auch in anderen Teilorten Rundgänge anzubieten. Eine größere öffentliche Veranstaltung zu dem Thema mit der Präsentation der Ergebnisse wird es Ende April 2022 auf dem Blumenplatz in Kandern geben.