Kandern Gastronomen hoffen auf Frühjahr

Als „Südtirol in der Krone“ hat das Restaurant im Kanderner Gasthaus „Krone“ im Januar mit neuen Pächtern wieder eröffnet. Eine denkbar schlechte Zeit, wie Inhaber Halim Muzaqui bestätigt. Noch bevor er sich in Kandern mit seinem neuen Angebot etablieren konnte, war auch schon wieder Schluss. Die Phase nach dem Lockdown im Frühjahr hat er als zweite Wiedereröffnung empfunden.

Dass er nun erneut schließen musste, findet er fatal. „Es sieht schlecht aus“, sagt der Restaurantbetreiber, der auf weitere Hilfen und den Impfstoff hofft. Und dann ist da noch das Gefühl, bestraft zu werden, „obwohl die Gastronomie alles richtig gemacht und sich an alle Regeln gehalten hat“. Da gehe es in einem Einkaufszentrum ganz anders zu, ärgert sich der Gastronom.

Das Take-away-Angebot des Gasthauses laufe an manchen Tagen gut und an anderen gar nicht, sagt Muzaqui. Etwas besser lief es ihm zufolge im Frühjahr. „Da hatten viele Mitleid mit uns“, so sein Eindruck.

Restaurant „zur Sonne“

Das Restaurant zur Sonne in Kandern bietet ebenfalls Take away an. Das laufe mal mehr, mal weniger, am Wochenende etwas besser, erklärt Stefan Baumgartner. „Für unsere Stammgäste wollen wir weitermachen und etwas anbieten“, sagt der Inhaber über seine Motivation.

Gut ist die Situation für ihn nicht. Die Weihnachtsfeiern der Betriebe, die Seniorenweihnachtsfeier und auch der Spätjahrmarkt in Kandern, der ihm immer Gäste brachte – all das wird dieses Jahr wegfallen.

„Die meisten wollen nichts riskieren“, macht sich Baumgartner keine großen Hoffnungen auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Der Gastronom lobt die staatlichen Hilfen, die im Frühjahr sehr schnell da gewesen seien. Für den zweiten Lockdown habe er noch nichts bekommen. Seinen Betrieb sieht er jedoch nicht gefährdet, auch deshalb, weil er nur wenige Angestellte hat.

Das „Nudelhüsli“

„Die Leute sind vorsichtiger und gehen sowieso schon weniger essen“, bedauert Aniello Rosati, Inhaber des „Nudelhüsli“ in Kandern. Die zweite Pandemiewelle empfindet er als schwieriger als die erste. Und Rosati befürchtet, dass es nicht bei dem November-Lockdown bleiben wird.

Von den Kandernern erfährt der Gastronom viel Unterstützung. Dennoch bringt das Take-away-Angebot nicht den Umsatz, der nötig wäre. Damit seine Gäste in der kalten Jahreszeit nicht im Freien auf ihr Essen warten müssen, hat sich Rosati ein Hygienekonzept einfallen lassen, dass das Warten im Inneren möglich macht.

Immerhin lief der Sommer sehr gut für das Kanderner Restaurant. Rosati bleibt deshalb optimistisch, dass er im Frühjahr noch da sein wird. Mit größeren staatlichen Hilfen rechnet er nicht mehr. Stattdessen hofft er auf gute Impfstoffe und darauf, dass bald wieder ein normales Leben möglich sein wird.

„Vegan zur Blume“

Das Restaurant „Vegan zur Blume“ in Wollbach bietet Take away nur am Wochenende an. „Das läuft sehr gut. Unsere Gäste unterstützen uns“, sagt Susanne Vogt, die das einzige rein vegane Restaurant in der Region zusammen mit ihrem Ehemann Reimund betreibt. Dass dieses Angebot bleibt, ist einigen Stammgästen offenbar auch eine Stunde Anfahrt wert, wie die Inhaberin erzählt.

Und weil den meisten die große weite Welt derzeit versperrt ist, bietet das Restaurant Ländermenüs an, damit sich die Gäste wenigstens kulinarisch auf Reise begeben können. „Das macht uns wahnsinnig Spaß und wir lernen viel dazu“, sagt Vogt.

Gut durch die Krise gekommen ist die „Blume“ bisher auch deshalb, weil das Ehepaar den Laden jetzt alleine schmeißt. „Unsere Aushilfen mussten gehen“, bedauert Vogt, versichert aber, dass sie nicht auf den Job angewiesen gewesen seien.

Gasthaus zur Weserei

Das Gasthaus zur Weserei in Kandern hat sein Restaurant sozusagen rechtzeitig vor der Corona-Krise Ende 2019 geschlossen. Das Haus wurde als Hotel Garni wiedereröffnet – doch nur wenige Monate bevor der erste Lockdown kam.

Wie das Traditionshaus bisher durch die Krise kam? Geschäftsführer Ullrich Kramer zeichnet ein durchwachsenes Bild. „Der Sommer war recht ordentlich“, sagt er. Viele hätten ihren Urlaub in Deutschland verbracht. Vor allem profitierte die „Weserei“ von den Westweg-Wanderern. „Dadurch hatten wir allerdings tägliche Wechsel in den Zimmern, die jedes Mal wieder desinfiziert werden mussten“, erklärt der Gastwirt. Für einige Monate hatten er und seine Ehefrau deshalb ein Zimmermädchen eingestellt.

Mittlerweile ist Ruhe eingekehrt in der „Weserei“. Nach der Absage eines IT-Beraters spricht Kramer von „0,0 Buchungen“. Das Beherbergungsverbot für Touristen findet er zumindest fragwürdig, da Hygienekonzepte in Hotels gut eingehalten werden könnten.

Ein wenig hofft Kramer noch auf das Weihnachtsgeschäft, auf Gäste, die zum Beispiel ihre Angehörigen in den Altenheimen besuchen wollen. Eine wirkliche Verbesserung der Situation erwartet er aber erst im Frühjahr.