Kandern Gawlytta besetzt neu geschaffenes Amt

Vizedirigent Dirk Rupphertz erhielt für 40 Jahre singen im Chor eine Ehrung. Zu Ehrenmitgliedern für 40 Jahre Passivmitgliedschaft wurden Kurt Hess, Werner Hurst, Friedrich Sütterlin und Karlfrieder Fischer ernannt.

Wahlen

Andreas Enders wurde als zweiter Vorsitzender bestätigt, ebenso Protokollführer Dirk Rupphertz. Neuer Kassier ist Markus Merkhofer. Aktivbeisitzer Thomas Hurst, Passivbeisitzer Walter Dreher und Notenwart Bernhard Müller wurden wiedergewählt. Kurt Hess übernimmt als Kassenprüfer für Annette Krey.

In das neue Amt des Mitgliederadministrators, dessen Aufgabe das Anwerben und Betreuen der Mitglieder ist, wurde Michael Gawlytta gewählt.

Ausblick

Der Andechs-Bierhock wird am 1. Mai im Greßlinschopf in Wollbach stattfinden. Am 8. Juli wird der Gesangverein das Fest der Chöre bei der Kandertalhalle ausrichten. Das Projekt „Achtung Schubert kommt“ ist für September geplant. Dabei wollen die Sänger mit anderen Musikern an verschiedenen Orten in Wollbach Lieder von Schubert vortragen.