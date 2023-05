Kandern Gelungener Einstand des Dirigenten

Lieder über Freundschaft

Bereichert wurde der Auftritt von „TonArt“ durch Einlagen der Schüler von Michael Janz. „For Your Glory“, begleitet von Sven Kaiser auf dem Piano, eröffnete den gesanglichen Reigen. Beschwingt und fröhlich, mit einem Lied über die Freundschaft, „Count on me“ von Bruno Mars, stimmte der Chor ein. „Wild World“ von Cat Stevens, ein Lied, das vom Trennungsschmerz und der damit verbundene Trauer erzählt, folgte. Bekannte Lieder wie etwa „How long will i love you“ von Ellie Goulding oder „Prince of peace“, ein a Capella-Gesang, und „From a Distance“ von Bette Middler, das die Sehnsucht nach Harmonie ausdrückt, kamen sehr gut beim Publikum an.

Schüler zeigen ihr Können

In der voll besetzten Kirche erklang immer wieder anhaltender Applaus. Im zweiten Drittel des Konzerts hatten Schüler von Michael Janz die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das Trio Tasha, Cobbs und Leonhard, das mit „For Your Glory“ das Konzert eröffnet hatte, gehörte ebenso dazu wie Sven Kaiser, der auf dem Piano „Picture Postcards from L.A.“ vortrug. Mit ihren Soli begeisterten Andreas Schwinn mit seinem Song, den er auf der Gitarre begleitete. Angela Scherer und Stefanie Rago verzauberten das Publikum mit ihren schönen Stimmen.