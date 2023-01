Kandern Gelungenes Finale zum Abschied

„Na, wer hat alles zwischen den Sätzen geklatscht?“ fragte im Anschluss Ansager Ralf Lais mit gespielt strenger Miene. Weiter ging es mit dem Blasorchester einen Fluss entlang bis zu den Kaskaden von Ralph Fords „Shannon Falls“ und mit „Imagasy“ hinein in die emotional-klangvolle Fantasiewelt des jungen Komponisten Thiemo Kraas.

Große Ehrungsrunde

Nach großer Ehrungsrunde und Geselligkeit in der Pause ging es weiter mit dem modernen Klassiker, Jacob de Haans „Oregon“. Die Musiker nahmen ihr Publikum mit auf eine abenteuerliche Zugfahrt durch den Wilden Westen samt Cowboys, Indianern und Siedlertrecks, mit sattem Western-Thema, heulender Lokpfeife und Pferdegetrappel, Variationen in Western- und Rockrhythmen und melodiösen Passagen immer weiter bis zum fülligen Finale. „Lehnen Sie sich zurück“, empfahl Ansager Lais sodann zu Alan Fernies „Steel Skies“, einem Werk zum entspannten Genießen. Es folgten große Gefühle aus dem Musical „Les Misérables“ – mal energisch, mal zärtlich, mal rustikal in der Tavernenszene. Zuletzt gab es leichtere Kost mit dem Medley aus Hits der 1980er-Jahre, von Heinz Rudolf Kunze, Nena bis zu BAPs „Verdamp lang her“ und Peter Schillings „Major Tom“.

Auf langen kräftigen Applaus folgte Isabelll Dyballas mit musikalischen Fachausdrücken gespickte Dankesrede an Achim Lais. Zu seinem Abschied als Dirigent bekam er ein Tenorhorn, gefüllt mit 45 aus Notenblättern gefertigten Rosen. Und auf die Zugabe „John Barry Selectie“, stehende Ovationen und Lais’ Dank an sein treues Publikum stimmte er sich als Solist am Euphonium mit „Oh my beloved father“ auf seine künftige Rolle ein – als einer von 46 Musikern im Musikverein Tannenkirch, in dem Musiker im Alter von 13 bis 65 Jahren mitspielen.

Landrätin ehrt Musikverein

Sein 100-jähriges Bestehen feierte der Musikverein Tannenkirch im Juli 2022 zwei Tage lang. Zum Jahreskonzert nun überreichte Landrätin Marion Dammann die Pro-Musica-Plakette und eine vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete Urkunde an Vorsitzende Isabell Dyballa.

„Musik hat die Stärke, das Böse zu vertreiben und die Menschen glücklich zu stimmen“, sagte Dammann und lobte das bürgerschaftliche Engagement des Musikvereins als „größten Kulturträgers im Ort“ mit prägender, generationenverbindender Rolle. Die im Verein gelebten Werte wie Toleranz, Achtsamkeit und Rücksichtnahme täten gut in Zeiten wie diesen, sagte Dammann und übergab einen Scheck des Landkreises.