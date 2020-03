Kandern Gemeinderäte nehmen das Kindswohl ernst

Kandern. Zu den unter anderem bei der Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten sowie in einem Leserbrief von Jochen Dörr geäußerten Vorwürfen wegen des Forsthaus-Kindergartens in Kandern (siehe Die Oberbadische vom 18. März und die Leserbriefe unten auf dieser Seite) haben die Kanderner Gemeinderäte Gabriele Weber und Günter Lenke (beide SPD) gestern eine Stellungnahme verschickt. Darin ist von den „unhaltbaren Vorwürfen“ die Rede, „dass in der verkehrlichen Erschließung des Forsthaus-Kindergartens eine massive Gefahrenlage für die Kinder hingenommen würde“. Und weiter: „Wir waren von Anfang an bezüglich der Konzipierung des Vorhabens und in der Planung beteiligt, haben in der Entscheidungsfindung mitgewirkt und alle Beschlüsse mitgetragen.“