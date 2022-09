Kandern Generationenwechsel steht an

Der 25-jährige Tim Senn, der seine Ausbildung zum Koch im „Markushof“ in Bad Bellingen absolviert hat, sammelte in zwei Restaurants in der Schweiz und zuletzt im „Schwanen“ in Weil am Rhein wichtige Erfahrungen. Jetzt freut er sich, Können und Kreativität am heimischen Herd beweisen zu können. Gemeinsam mit seinen Eltern verantwortet er nun die Küche in der „Tanne“, während den Service wie bisher die beiden Schwestern des Wirts, Sonja Büchelin und Renate Traichel, bestreiten.

Peter und Astrid Senn freuen sich jedenfalls, dass die Nachfolge in ihrem Gasthaus innerhalb der Familie gesichert ist. Der bewährte Stil werde beibehalten, zugleich sei man aber offen für neue Ideen, die ihr Sohn mitbringe und umsetzen wolle, sagen die Wirtsleute.