Kandern: Georgische Küche statt fernöstlich

Wer Fleisch mag, findet georgische Spezialitäten von Rindfleischsuppe über Hähnchensalat bis zu Grillspießen mit pikanter Pflaumensauce. Für Kinder gibt es auch Hähnchennuggets mit Pommes. Zu den in der georgischen Küche verwendeten frischen Kräutern gehört auch Koriander, der in Europa nicht nach Jedermanns Geschmack ist. Koriander, so Papashvili, könne der Koch auf Anfrage auch weglassen. Die Weinkarte bietet eine Auswahl deutscher und georgischer Weine.