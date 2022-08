Kandern Gerade in der Ferienzeit ist das Blutspenden wichtig

„Für einen gesunden Menschen ist die Blutspende einfach – doch Menschen in Not sind auf Blutspenden angewiesen“, erklärte Alexander Sieber, Referent des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg–Hessen für Südbaden. Täglich werden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden für Operationen, Unfallopfer und die Behandlung schwerer Krankheiten wie Krebs benötigt. Mit einer Spende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden, heißt es.

In den Ferienzeiten ist es nach Angaben von Sieber generell schwierig, den Normalbedarf an Blutkonserven zu decken, weil die Menschen in Urlaub seien oder die Ferienzeit mit ihren Hobbys genießen.

Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut – weiße Blutkörperchen seien nur bis zu vier Tage haltbar, rote vier bis sechs Wochen und tiefgefrorenes Blutplasma bis zu sechs Monaten – sind die Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Spender angewiesen, erklärte Sieber.

Männer dürfen sechs Mal im Jahr spenden, Frauen nur vier Mal. Der Körper kann diese verlorene Blutmenge zwar schnell nachproduzieren, allerdings benötigt er länger, um die Eisenvorräte wieder aufzustocken. Regelmäßige Spender sollten daher darauf achten, ihren Eisenvorrat durch eine ausgewogene Ernährung wieder aufzufüllen. Gute Eisenlieferanten sind beispielsweise Nüsse, Spinat oder Fleisch.