Kandern Gerichtshof entscheidet über jahrelangen Rechtsstreit

Die Rechnungen für den Unterhalt des Bahnübergangs in Höhe von 23 000 Euro hat der Zweckverband Gewerbepark nicht bezahlt. Der Zweckverband Kandertalbahn ging daher im Jahr 2017 vor Gericht, woraufhin das Verwaltungsgericht Freiburg entschied, dass die Kandertalbahn die Kosten zu tragen hat. Das Verkehrsministerium hatte zuvor argumentiert, dass der Gewerbepark dafür aufzukommen hat. Dort hieß es dann wiederum, dass das so nicht in der Vereinbarung steht. „Wir haben gesagt, dass wir das nicht in die Vereinbarung mit aufnehmen müssen, da es im Gesetz steht“, sagt Pach.

Die Vereinbarung bezieht sich auf Paragraf 14 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes, der besagt, dass der Eisenbahnunternehmer für den Erhalt von Kreuzungen aufkommen muss. Paragraf 15 dieses Gesetzes sieht aber vor, dass derjenige, der eine neue Kreuzung herstellt, für deren Erhaltung und Betrieb aufkommen muss. Darauf hatte sich auch das Verkehrsministerium berufen.

Hinzu kommt, dass die Kandertalbahn eigentlich mit einem Landeszuschuss für der Unterhalt ihrer Bahnübergänge gerechnet hatte. „Vom Land hieß es dann aber, dass man für den betroffenen Bahnübergang nicht zuständig ist, da es sich dabei um einen neuen Bahnübergang handelt“, sagt Pach.

Urteil ist gefällt

In zweiter Instanz hat jetzt der Verwaltungsgerichtshof Mannheim dem Zweckverband Kandertalbahn Recht gegeben. Die Urteilsbegründung zu dem vergangene Woche verhandelten Fall liegt noch nicht vor, den Parteien wurde aber mündlich mitgeteilt, dass der Gewerbepark die ausstehenden Rechnungen bezahlen muss. „Jetzt warten wir die Urteilsbegründung ab und schauen, ob diese für alle Beteiligten so passt“, sagt Pach. Es könne laut Auskunft des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim mehrere Wochen bis zur Begründung dauern, sagt Pach. Er ist froh darüber, dass in dieser Angelegenheit jetzt ein Schlussstrich gezogen werden kann. „Es musste geklärt werden“, ist er überzeugt.

Andreas Schneucker, Binzener Bürgermeister und Vorsitzender des Gewerbepark-Zweckverbands, war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.