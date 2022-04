Beim Solidaritätskonzert der fünf renommierten Musiker aus Frankreich, Südafrika und der Schweiz, das vor einer Woche in der Dorfmitte in Holzen gegeben wurde, kam eine beachtliche Spendensumme zusammen. So konnten Nathalie Scherr, Rechnerin in der Genossenschaft der Dorfmitte, und Elisabeth Zumkehr vom Vorstandsteam, die stolze Summe von 2238 Euro direkt an Marion Koch vom Verein „Samuel Koch und Freunde“ übergeben. Der Verein unterstützt ukrainische Flüchtlinge mit Behinderungen, die im ehemaligen Marienheim in Bamlach untergekommen sind. Darüber und über die mitgebrachten Süßigkeiten freuten sich auch die Zwillinge Ivan und Dima mit ihrer Mutter Anna. Foto: zVg