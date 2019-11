Kandern Geschwächter Wald nach Hitzejahren

Weiterhin steigt aufgrund des Kartellrechtsverfahrens der bisher subventionierte Beförsterungsbeitrag der Stadt von 52 600 auf dann kostendeckende 71 700 Euro. Stärker zu Buche schlagen auch interne Verrechnungen aufgrund des neuen Haushaltsrechts sowie tarifbedingt höhere Personalkosten.

Andererseits werden für das Jahr 2020 Fördermittel in noch unbekannter Höhe erwartet, wodurch sich das Betriebsergebnis noch verbessern würde.

Zwei Extremjahre in Folge haben im Wald ihre Spuren hinterlassen, wie Schirmer ausführte, auch wenn die Folgen andernorts noch schlimmer sind. Die Bäume konnten durch den Trockenstress kein Harz ausbilden, um Schädlinge wie den Borkenkäfer abzuhalten. Diese wiederum hätten von dem Wetter zusätzlich profitiert.

Schirmer machte deutlich, dass keinesfalls nur Fichten betroffen seien, auch Buchen und Tannen hätten unter der Hitze gelitten. Und die Sache ist offenbar noch nicht ausgestanden. „Es wird nachlaufende Trockenschäden geben“, stellte der Forstwirt klar. Ein wenig helfen könnte ihm zufolge ein nasser und kalter Frühsommer.

Derweil soll auch 2020 weiter in einen „klimastabilen Umbau des Stadtwalds“ investiert werden. Dabei setzen die Förster auf trockenheitstolerante Baumarten wie Eichen, Ahorn oder Douglasien. Letztere werden in Kandern bereits seit 140 Jahren erfolgreich kultiviert. Auf die Nachfrage, was sonst noch angepflanzt werden soll, nannte Revierförster Reiner Dickele die Elsbeere, außerdem gebe es Empfehlungen für Tulpenbäume und Platanen. Das Problem: Ob es die richtige Entscheidung war, weiß man erst in 100 Jahren.

Vorgesehen sind Jungbestandspflege auf 16 Hektar, Pflanzmaßnahmen auf 2,3 Hektar sowie Kultursicherungsmaßnahmen auf 15,9 Hektar. Weitergeführt wird auch das Alt- und Totholzkonzept für mehr Artenschutz im Wald.

25 000 Euro werden in die Unterhaltung von Waldwegen investiert. Und der Walderlebnispfad erhält eine Wasserstation.

Der Wert des Waldes für die Umwelt

Warum es sich tatsächlich lohnen könnte für den Wald draufzuzahlen, dafür führte Schirmer eine ganze Reihe von Gründen an: Denn der Wald ist Naherholungsgebiet und auch ein Arbeitgeber, er bietet Trinkwasserschutz sowie Schutz vor Erosion und Hochwasser. Nicht zuletzt hat der Wald eine Klimaschutzfunktion durch die Speicherung von Kohlendioxid, auch in Holzprodukten. Und so kompensiert der Stadtwald Kandern den ökologischen Fußabdruck von 800 Einwohnern, der gesamte Wald auf Gemarkung Kandern sogar den von 3100 Einwohnern.