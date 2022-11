Kandern Gewinne werden erwartet

Von Silke Hartenstein

Kandern. Dies kündigte Forstbezirksleiter Bernhard Schirmer in der Sitzung des Verwaltungsausschusses an. „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren schwarze Zahlen erwirtschaften können“, sagte er. Voraussetzung seien allerdings günstigere klimatische Bedingungen als in den Vorjahren. Insgesamt sei die Entwicklung der Holzpreise nur schwer absehbar. Wichtig sei auch, dass sich neue Kräfte für die aktuell zwei vakanten Forstwirtstellen fänden. Zudem solle ein Forstwirt ausgebildet werden. So könne man den Anteil auswärtiger Unternehmer an der Holzernte senken.