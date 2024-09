Kandern: Große Kraftanstrengung für Kanderner „Nationalfeiertage“

Lobend erwähnt Selina Albrecht die Zusammenarbeit mit der Kanderner Stadtverwaltung, die jederzeit bei aufkommenden Fragen willkommene Ansprechpartnerin war. Teilnehmer werden der Förderverein FC Kandern, die DLRG Kandern, die Chanderner Beelze Buebe, der Förderverein Brezele Buebe, die Nodedaig-Chnädder, die Abteilung Ringen des TSV Kandern, die Abteilung Turnen des TSV, der Tennisclub, die Isteiner Burgwächter, die Schloffsägg-Clique, der Männergesangverein Kandern, der Förderverein SG Malsburg-Marzell, der Förderverein SV Wollbach und die Chanderner Hexe sein.

Start des Budenfestes ist am Samstag um 15 Uhr. Ab 16.30 Uhr wird die Stadtmusik Kandern aufspielen, während um 17 Uhr Bürgermeisterin Simone Penner das erste Fass Bier ansticht und das Fest offiziell eröffnet. Ab 20 Uhr spielt auf der Bühne das Musikerduo Schwarz zur Unterhaltung und zum Tanz. Ausschankende ist um 2.30 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Blumenplatz. Ab 11 Uhr steht ein Frühschoppenkonzert mit dem Harmonika-Orchester Kandern auf dem Programm, während um 14 Uhr bei der evangelischen Kirche für die Kinder ein Unterhaltungsprogramm geboten wird. Ab 19 Uhr werden auf der Bühne in der Budenstadt die Dampfmusik Wollbach für Unterhaltung und Stimmung sorgen. Ausschankende ist um 1.30 Uhr. Am Montag öffnen die Buden um 10 Uhr, während Ausschankende am frühen Dienstag um 1.30 Uhr ist.