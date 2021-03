Kandern Grüne legen noch zu

Die Ergebnisse in den Ortsteilen mitunter abweichend aus. In Riedlingen kamen die Grünen diesmal auf 47 Prozent und legten damit gegenüber 2016 noch einmal um zwei Prozentpunkte zu – das mit Abstand beste Ergebnis in Kandern für die Grünen, gefolgt von den Stadtwahlbezirken.

Die CDU schnitt mit 31,5 Prozent der Stimmen in Sitzenkirch am besten ab. Dort erzielte auch die AfD mit 18,5 Prozent ihr bestes Ergebnis. Im Wahlbezirk I in der Kernstadt wurde mit 13,6 Prozent vergleichsweise viel SPD gewählt, gefolgt von Feuerbach mit 13,3 Prozent.