Kandern: Grüne schrumpfen auf drei Mandate

Sechs neue Gesichter sitzen am Ratstisch

Dennoch stellen sie mit sechs Mandaten (statt sieben) künftig die größte Fraktion. Im Rat geblieben sind Johann Albrecht, Bianca Sütterlin, Max Geling und Felix Winkler. Neu hinzugekommen sind Markus Meier und Andreas Spicker.

Bei der CDU-Fraktion verpasst die Fraktionsvorsitzende Daniela Schmiederer den Wiedereinzug in den Rat, Alexander van Linn und Holzens Ortsvorsteher Willi Weiß waren nicht mehr angetreten. Jakob Heinrich und Ulrike Lerner wurden wieder gewählt, bei den Christdemokraten sind erstmals Jonas Brombacher, Jürgen Scherr und Werner Brugger in den Kanderner Gemeinderat eingezogen. Die Zahl der Mandate für die CDU ändert sich nicht – es sind und waren fünf. Am stärksten getroffen hat es die Grünen in Kandern. Zwar verloren sie nur fünf Prozent bei den Stimmen, aber drei statt fünf Sitze sind ein deutlicher Rückschlag im Vergleich zur Kommunalwahl 2019. Bei den Grünen traf es die Frauen: Bürgermeister-Stellvertreterin und Fraktionssprecherin Heike Neudecker schaffte es nicht wieder in den Gemeinderat.