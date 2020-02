Kandern Grünschnitt sicher anliefern

Beschlossen wurde dies dann zusammen mit der Verabschiedung des Haushalts am 16. Dezember. Der Auftrag ging an die Firma Knobel aus Hartheim, die bereits mit der Instandsetzung der „Alten Poststraße“ beauftragt wurde, die an die Zufahrt der Grünschnittdeponie grenzt.

Die Maßnahme

Auf den ersten 250 Metern der Zufahrt soll in der bisherigen Breite von 3,50 Metern ein neuer Deckbelag aufgebracht werden. Seitlich wird der Weg um 1,50 Meter mit Schotter verbreitert und mit Fräsgut abgedeckt, wie es Stadtbaumeister Hanspeter Amann zufolge schon mehrfach praktiziert wurde. Auf diese Weise wird dort Begegnungsverkehr möglich, wegen eines parallel verlaufenden Entwässerungsgrabens jedoch nur einseitig.

Die weiteren 150 Meter in Richtung Grünschnittdeponie, bis auf Höhe des hinteren Tores, erfolgen im so genannten Vollausbau auf einer Breite von fünf Metern. Das bedeutet, dass der marode Belag zunächst abgetragen wird. Darauf kommt dann ein Kieskoffer in einer Stärke von 40 Zentimetern, bevor eine acht bis zehn Zentimeter hohe Tragdeckschicht darüber gezogen wird.

Die reinen Baukosten für diesen Anschlussauftrag liegen bei rund 169 000 Euro. Inklusive Honorare und Nebenkosten sind nun insgesamt 190 000 Euro angesetzt, 10 000 Euro mehr als dafür in den Haushalt gestellt wurden. Diese Mehrkosten hat der Gemeinderat nun mehrheitlich genehmigt.

Die Diskussion

Vorab hatte Fritz Höferlin, Ortsvorsteher in Tannenkirch, noch einmal auf den schlechten Zustand der Zufahrt hingewiesen, auch mit Blick auf die Unterhaltspflicht der Stadt. Gabriele Weber, die den Weg noch einmal abgefahren war, bestätigte: „Das kann man so nicht lassen.“ Jakob Heinrich sorgte sich darum, ob der Untergrund auch schweren landwirtschaftlichen Maschinen standhält. Amann konnte dies bejahen.

Der Herrenpfad in Holzen

Unter dem selben Tagesordnungspunkt wurde noch ein weiterer kleinerer Folgeauftrag in Höhe von 31 000 Euro an die Firma Knobel vergeben. Die Straße Am Herrenpfad in Holzen soll saniert werden. Im Zuge dessen werden dort auch Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt. Außerdem soll die öffentliche Beleuchtung bei dieser Gelegenheit optimiert werden. Amann sprach von aktuell zu großen Abständen der Straßenlampen.