Kandern Gummibärchen gegen Mathefrust

Fünf verschiedene Schulen hat sie auf diese Art kennengelernt. In Kandern fühlt sie sich nun angekommen. „Die August-Macke-Schule ist eine toll ausgestattete Schule – auch digital“, sagt Simon und freut sich auf einen Schulstart, „bei dem die Pandemie hoffentlich bald nicht mehr das Hauptthema ist“. Und so soll auch die seit langem geschlossene Mensa in der zweiten Schulwoche wieder regulär an den Start gehen.

Simon ist Lehrerin für die Fächer Mathematik, Kunst sowie AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales). Darüber hinaus hat sie grundlegendes Interesse an einer guten Schulentwicklung. Berufsbegleitend absolvierte sie den Masterstudiengang Erziehungswissenschaften im Bereich Schulentwicklung und belegte Kurse bei einem Lerncoach.

Lernlücken schließen

„Eine hochwertige Ausbildung ist mir wichtig“, sagt die neue Schulleiterin und sieht sich damit ganz auf der Linie ihrer Vorgängerin Ursula Ganzke, die sie im Rahmen einer kurzen Übergabe kennenlernte.

Als erstes großes Ziel will Simon nun bei den Schülerinnen und Schülern die Lernlücken schließen, die durch den coronabedingten Fernunterricht entstanden sind. Lernbrücken, ein wegen Corona zusätzlich eingeführtes Angebot an Schüler in den letzten Ferienwochen, gibt es an der AMS nicht. Durch die Freiwilligkeit des Angebots würde man diejenigen, die es am nötigsten hätten, ohnehin nicht erreichen, erklärt Simon.

„Ich möchte, dass mehr Kinder Mathe nicht hassen“, benennt die Mathelehrerin einen weiteren Grundsatz ihrer Arbeit. Der Realitätsbezug ist ihr deshalb wichtig. „Die Schüler sollen merken, dass sie Mathe im Alltag brauchen.“ Und so dürfen sich die AMS-Schüler möglicherweise bald auf Wahrscheinlichkeitsrechnung am Beispiel der Verteilung der Farben der Gummibärchen in einer Tüte freuen. Als Multiplikatorin versucht Simon andere Lehrer von ihren Konzepten zu überzeugen.

Darüber hinaus ist Simon ein positives Klima an der Schule wichtig, wie sie weiter ausführt. Um dies zu erreichen, will sie auf Kooperation aller Beteiligten setzen.

Mit dem Konzept einer Gemeinschaftsschule kann sie sich gut identifizieren. Die Schülerschaft sei ähnlich heterogen wie an einer Realschule, jedoch gebe es bessere Fördermöglichkeiten. Voll und ganz steht sie hinter dem Prinzip einer individuellen Förderung.

Auch künstlerisch tätig

Elfie Simon ist in Grenzach-Wyhlen aufgewachsen, wo sie auch wieder lebt. Sie verfügt über familiäre Kontakte ins Kandertal und ist in einem Atelier im Kleinen Wiesental künstlerisch tätig. Aus gegebenem Anlass liest sie derzeit Biografien über August Macke, der sie mehr und mehr begeistert.