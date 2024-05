In der Jugendarbeit sind in den vergangenen 50 Jahren starke Akzente gesetzt worden – zum Beispiel durch Projekte mit der Gesamtschule Efringen-Kirchen, Ferienaktionen in Binzen oder Kandern. 1993 wurde der Sitz des Vereins nach Kandern verlegt, 1994 wurde bereits das 20-jährige Bestehen des Aero-Modellclubs Markgräflerland in der Festhalle in Haltingen begangen.

Infrastruktur verbessert

Die Infrastruktur des Fluggeländes wurde in den vergangenen Jahre deutlich verbessert und Teile des Geländes käuflich erworben. Für den Rest war dies nicht möglich, da es ein Vorkaufsrechts gab, das nicht ausgehebelt werden konnte, Die Lösung bestand in einem langfristigen Pachtvertrag über 70 Jahre, was fast einem Eigentumsrecht entspricht. Durch den Erwerb des zusätzlichen Geländes war es auch möglich, die Anlage in ihren heutigen Zustand zu versetzen. Der Fangzaun wurde versetzt, mit einer großen Textilplane eine Start-Landebahn realisiert. Später wurde sie durch eine Asphaltpiste ersetzt.

Selbst nach 50 Jahren bleibt noch genug zu tun – der Verein arbeitet an der Verbesserung der Internetpräsenz, hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hütte installiert und möchte diese auch innen auf Vordermann bringen. Zum Jubiläum gibt es am 8. und 9. Juni jede Menge Flugdemonstrationen, Ausstellung verschiedener Modelle, RC-Fallschirmspringen mit Welt- und Europameistern, bemannte Ultraleichtflüge sowie Bewirtung an beiden Tagen. Thema wird auch die Geschichte des Modellflugs aus den vergangenen 50 Jahren und länger sein – heute per Computersteuerung.