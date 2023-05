Abschied nehmen hieß es an der August-Macke-Schule (AMS) in Kandern: Die langjährige Schulsekretärin Margret Seider wurde in den Ruhestand verabschiedet. Dazu fand in der Aula eine Feier im Kreise aller Schüler und Lehrer sowie mit Verwandten, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen der Stadt Kandern, dem Freundeskreis der August-Macke-Schule und ehemaligen Weggefährten wie der ehemaligen Rektorin Ursula Ganzke statt, wie die Schule mitteilt.