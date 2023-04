Kandern Hangeln, Rutschen und Turnen

Nachhaltige Baumaterialien

„Sich bewegen, in der Pause spielen, vor allem wenn man den ganzen Tag still sitzt“, dafür sei das neue Holzgerüst, so die Bürgermeisterin. Judita Kovac, Fachbereichsleiterin Hochbau, sagt gegenüber unserer Zeitung: „Wir haben einen kleinen Plan mit Schablonen zum Ausprobieren erstellt.“ Die Schule habe sich dann das Klettergerüst selbst ausgesucht. Eventuell sollen dort auch Turnstunden abgehalten werden. Das Gerüst besteht aus Holz, eine Rutsche ist dabei, Seile zum Hangeln, und Balancieren sind an den Holzstämmen befestigt. Schmale, begehbare Holzbretter fördern die Trittsicherheit. Der Bodenbelag ist aus Kies. Holzschnitzel, so Kovac, wären aufgrund ihrer Leichtigkeit auf der Straße gelandet. Kies sei schwerer, er sei ein guter Fallschutz und versickerungsfähiger. „Wir machen keine Kunststoffbeläge, die sind nicht nachhaltig“, sagt Kovac.

Die Abreibungen gingen zudem ins Grundwasser, führt sie weiter aus. Auch heize sich der Kies im Sommer nicht so stark auf.