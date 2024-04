Kandern: Hans-Jürgen Weiß will Vorsitz übernehmen

Wahlen

Bürgermeister-Stellvertreter Johann Albrecht, der beeindruckt von den Aktivitäten der Hochtouristen und voll des Lobes für den Einsatz des Vorstands war, leitete die jeweils einstimmig verlaufenen Wahlen. Regina Weber als stellvertretende Vorsitzende erhielt erneut das Vertrauen. Für den scheidenden Kassierer Matthias Feldheim rückt Patrick Argast nach, während Markus Meier und Hans-Jürgen Weiß zu Beisitzern gewählt wurden. Bestätigt in ihren Ämtern wurden die Abteilungsleiter Birgit Geugelin, Lara Heinfling, Markus Meier, Bruno Bürgelin und Sabrina Krug. Fritz Frech hat von Gerhard Meier die Verwaltung des Hotzenwaldhauses übernommen, während Katrin Flury neue Kassenprüferin ist. Für das Amt des Hausmeisters im Hotzenwaldhaus, um das sich bislang Pit Lindermer kümmerte, konnte trotz intensiver Suche kein Nachfolger gefunden werden. Daher sah sich der Vorstand gezwungen, die Aufgaben auf Minijob-Basis Klaus Weber zu übertragen.

Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte Regina Weber in Abwesenheit Arno, Ina und Felix Bosshard sowie Ursula Winterhalter. Für seine mehr als 20-jährige gewissenhafte Arbeit als Kassierer überreichte die stellvertretende Vorsitzende Matthias Feldheim ein Präsent. Sie selbst erhielt als Dankeschön für ihr Wirken von Susi Eichin Blumen.

Appell von Regina Weber

Einen eindringlichen Appell richtete Regina Weber am Ende der Hauptversammlung an die Mitglieder. „Wir sind noch ein gut aufgestellter Vorstand und Verein, in dem es Spaß macht, gemeinsam zu planen, Probleme zu beseitigen, neue Wege zu gehen und stets am Puls der Zeit zu sein“, sagte die zweite Vorsitzende. Damit dies so bleibe und der Verein wachsen könne, brauche man in Zukunft aber tatkräftige Mitstreiter mit neuen Ideen und Elan, die die Vorstandschaft unterstützen. „Wenn wir keine gemeinsamen Ziele und Ideale haben, wird auch unser Verein in Zukunft schrumpfen“, stellte sie fest.