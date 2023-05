Kandern Harald Preinl schließt Pflegeheim

Gebäude wird verkauft

Die Black Forest Academy aus Kandern, eine private englischsprachige Internatsschule mit christlichem Weltbild, will das sich in gutem Zustand befindliche Gebäude kaufen und ein Internat einrichten. Ein Vertrag sei zwar noch nicht unterschrieben, doch per Handschlag sei man sich einig, sagt der Heimleiter.