Kandern Hauptamtliche Stelle für die Feuerwehr

Der Bedarfsplan war bereits in den Ortschaftsräten behandelt worden. Wollbachs Ortsvorsteher Max Sütterlin fand nun in der Gemeinderatssitzung, der neue Plan sei ein gewaltiger Schritt in die Zukunft. Die Bürokratie sei künftig nicht mehr im Ehrenamt zu schaffen und die Idee mit Vergünstigungen wie etwa Gratis-Eintritt ins Schwimmbad sei gut, um Nachwuchs für die Freiwillige Feuerwehr zu finden. Was Nachwuchs betrifft, ist Wollbachs Jugendfeuerwehr mit 13 Mitgliedern derzeit gut aufgestellt, die Kanderner Jugendfeuerwehr ist zehn Mitglieder stark. In Holzen, so Ortsvorsteher Willi Weiß, habe man die Vorschläge für Vergünstigungen gut aufgenommen, und Feuerbachs Ortsvorsteher Martin Greiner hielt die Schaffung einer hauptamtlichen Planstelle für realistisch.

Kommandant Günter Lenke wies darauf hin, dass es bei Erstellung des vormaligen Feuerwehrbedarfsplans vor fünf Jahren noch 190 Kameraden gab, nun wären es 170: „Wir müssen sehen, dass wir da eine Kehrtwende erreichen.“