Kandern Heitere Stimmung an den Ständen

Von den Organisatoren dazwischen gefügt in regelmäßigen Abständen waren Verköstigungsstände, überwiegend betrieben von Holzener Bauern und Winzern oder aber den örtlichen Vereinen. Dort prägte an beiden Tagen des Kunsthandwerkermarkts heitere Stimmung die Szenerie. Gut an kam, dass viele der Teilnehmern sich beim Ausüben ihrer kunsthandwerklichen Tätigkeit über die Schultern schauen ließen, gerne auch Erläuterungen dazu gaben.

Buntes Angebot für Kinder

Auch für Kinder war allerlei geboten. Sie konnten selbst aktiv und kreativ tätig werden, unter anderem beim Blumen filzen, Malen oder Speckstein schleifen. Das Geschehen bei diesen zusätzlichen Mitmachangeboten, so freute sich Elisabeth Zumkehr, zeige, dass Kinder in Zeiten von Smartphone und Internet durchaus Zeit und Lust finden, etwas Kreatives selbst zu gestalten, obwohl das doch einige Zeit und Konzentration in Anspruch nimmt.

Natürlich käme dies den Eltern gelegen, so die Marktorganisatorin. „Denn sie können über den Markt schlendern und wissen ihre Kinder derweil kompetent betreut.“

Sie hatte für den 33. Kunsthandwerkermarkt wieder rund 70 Teilnehmer, überwiegend aus dem südbadischen Raum, aber auch aus dem Elsass und der Nordwestschweiz, berücksichtigt. Alle seien zufrieden mit dem diesjährigen Marktgeschehen, berichtete die Organisatorin.

Zwar wirkte sich das kühle, nasse Wetter schon etwas negativ auf die Besucherzahl aus, doch seien vor allem die Stammgäste in großer Zahl gekommen.