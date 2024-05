Nach drei Jahren Vorbereitung wurden die Kanderner Ersthelfer „offiziell“ am 1. Juni 2004 bei der Feuerwehrleitstelle aufgeschaltet – sie waren mit damals 13 Mitgliedern die erste Ersthelfergruppe in Landkreis Lörrach. Das erste Tätigkeitskonzept und der Aufbau der Einheit wurde vom Feuerwehrmitglied Thomas Brugger erstellt. Die Gruppe ist ein zusätzliches Glied in der Rettungskette, angesiedelt zwischen Laienhilfe und dem professionellen Rettungsdienst. Es erfolgte für die Feuerwehrleute jeweils eine basismedizinische Ausbildung als Sanitätshelfer. Die Helfer sind teilweise selbst im medizinischen Bereich tätig. Ihre Aufgabe besteht darin, mit Basismaßnahmen am Unfallort den Zeitraum bis zum Eintreffen professioneller Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten zu überbrücken. Tätig werden die „First Responder“ mit der Messung von Atmung/Puls/Blutdruck, einer ersten Wundversorgung, Wiederbelebung oder einer Lagerung eines bewusstlosen Patienten zum Beispiel in der stabilen Seitenlage. Oft helfen die First Responder auch durch ihre Ortskenntnis und können so wertvolle Zeit sparen. Treffpunkt der Ersthelfer ist grundsätzlich die Feuerwehr Kandern, ausgerückt wird im Einsatzfahrzeug meist zu dritt.