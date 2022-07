Kandern Herz, Klang und Schwingung

Kandern-Riedlingen. Dieter Bitterli kann es selbst kaum glauben: Seit 30 Jahren geben sich nun schon in seinem charmanten Hof in Riedlingen hochkarätige Kulturschaffende aus den Bereichen Literatur, Musik und Theater ein Stelldichein und locken stets ein großes, treues Publikum an. „Diese vielen wunderbaren Begegnungen mit Künstlern und Publikum bereichern mein Leben und das meiner Frau“, sagt er.

Die kulturelle Vitalität, die Vielfalt und Menge an kreativen Menschen und Initiativen habe er so konzentriert noch in keiner Region erlebt, bekennt Theatermann Bitterli. „Für uns ist es wirklich eine Lust, hier zu leben.“