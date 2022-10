Kandern Hilfsorganisation mit Spaß an der Geselligkeit

Kandern (os). Die Abteilung Stadt der Kanderner Feuerwehr lud am Sonntag nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung wieder zum Herbsthock im und beim 2016 in Betrieb genommenen Gerätehaus am Papierweg ein. Wie in der Zeit vor der Pandemie stand dabei nicht nur die Selbstdarstellung als Hilfsorganisation in gemütlichem Rahmen im Blickpunkt, sondern besonders die Nachwuchsarbeit und -werbung. Außerdem spannte die Abteilungsführung um Stadt-Kommandant Matthias Meisinger und mit der Bergwacht Istein zusammen, also Hilfsorganisationen, mit denen die Feuerwehr auch im Einsatzfall gemeinsam aktiv ist.