Kandern „Hill Camping“ – der Natur so nahe

Viel investiert

Auch der neu gestaltete Schwimmbad-Kiosk „Oase“, den Brombacher und Quade gepachtet haben und der neben den Freibadbesuchern auch die Nutzer des Campingplatzes gastronomisch versorgt, läuft bei sommerlichem Wetter „sehr gut“. Mit Kai Voegele aus Weil am Rhein, ein gelernter Koch, der sich mit einer eigenen Firma selbstständig gemacht und viel Erfahrungen im Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb gesammelt hat, haben die beiden Eigentümer einen engagierten Pächter und Betreiber sowohl für den Campingplatz als auch den Kiosk gefunden.

Schon einiges hat sich seit der Übernahme der beiden Anlagen verändert und einiges wird sich noch verändern, wie Ralf Brombacher und Kai Voegele im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlichen. Bis alles so ist, wie sie es sich vorstellen, werden die Eigentümer einen „mittleren sechsstelligen Betrag“ in Kauf und Investition aufgebracht haben. Wer zum 2,2 Hektar großen Campingplatz, einem Platz für Naturgenießer, kommt, dem prangt am Eingang ein großes Schild mit dem neuen Namen „Hill Camping Kandern“ und dem an den städtischen Slogan „Wir sind der Süden“ angelehnten Zusatz „Im Süden daheim“ entgegen. Entspannen, erholen, genießen lautet die Devise. Das Rezeptionsgebäude mit angegliederter Wohnung, das rund um die Uhr besetzt ist, und das Garagengebäude präsentieren sich in neuer Farbe.