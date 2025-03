20 skibegeisterte Hochtouristen aus Kandern erlebten bei ihren traditionellen Skiferien in den Dolomiten eine abwechslungsreiche, aber vom Wetter her wechselhafte Woche unter der einwandfreien Organisationsleitung von Birgit Geugelin und Andreas Weber. Ausgangspunkt der täglichen Skiabfahrten war Campitello im Fassatal. Die Faszination der als „schönste Berge der Welt“ geltenden Gebirgskette der südlichen Alpen erschloss sich jedoch nur zeitweise. Denn Schneefall, schlechte Sichtverhältnisse und schwierige Pistenbedingungen durch schweren Schnee trübten an manchen Tagen das Vergnügen auf den 1200 Pistenkilometern rund um die majestätische Sellagruppe zwischen Val Gardena, Alta Badia, Arraba und dem höchsten Berg der Dolomiten, der 3343 Meter hohen Marmolata. Der Stimmung innerhalb der Gruppe tat dies jedoch keinen Abbruch.