Kandern Hohe Kosten durch neue Software

Die schlechtere Belegung führte im Bereich der Investitionskosten zu Mindereinnahmen in Höhe von 110 453 Euro bezogen auf den ursprünglichen Planansatz.

Dieser Summe stehen Ausgaben für Abschreibungen in Höhe von 349 638 Euro gegenüber, dazu addieren sich Zinsen für Darlehen mit 60 943 Euro und 83 637 Euro für Kosten für Wartung und Instandhaltung. Alles in allem entstand hier eine Finanzierungslücke in Höhe von 111 821 Euro.

„Bei der Pflegedokumentation mussten wir die Software umstellen und dafür externes Personal beschäftigen – nur mit dem eigenen Personal wäre das nicht möglich gewesen“, berichtete Kreet weiter. Hier ergab sich ein Mehraufwand von 202 742 Euro. Die Beschaffungskosten für Corona-Schnelltests sowie das erhöhte Preisniveau für andere Pflegemittel führten dazu, dass das Budget für den medizinischen und therapeutischen Aufwand um 149 991 Euro überzogen wurde. „Die Kostenausgaben für die Schnelltests aber konnten wir geltend machen, sie sind damit kostenneutral“, erläuterte Kreet. Mit einem „Mehr“ von 9896 wurde der Wirtschaftsbedarf überschritten.

Mit 41 935 Euro wurden die Kosten für den Verwaltungsbedarf überzogen: Dies war dem neuen Pflege- und Dokumentationsprogramm und den damit verbundenen Schulungen geschuldet“, sagte Kreet. Unterschritten wurde der Plan für Wasser-, Energie- und Brennstoffkosten um 14 086 Euro.

Aus dem Stiftungsrat meldete sich Fritz Höferlin zu Wort. „Es war jedem klar, dass 2021 ein schwieriges Jahr werden wird – aber mich wundert der Mehraufwand für die Software von rund 200 000 Euro“, sagte er.

200 000 Euro für „Externe“

Auch Gabriele Weber bekannte, dass sie beim Blick auf die Kosten für die Software erst einmal „fassungslos“ gewesen sei, ihr schien es regelrecht „abstrus, was Externe mehr kosten“.

Kreet berichtete, dass die Software selbst rund 40 000 Euro gekostet hatte, die Personalkosten für externe Fachkräfte aber eben sehr hoch seien. Monatelang seien im Pflegeheim vier bis fünf Stellen offen gewesen. Die eigenen Kräfte hätten aufgrund der Unterbesetzung die Umstellung gar nicht leisten können. Zudem erleichtere die neue Dokumentation nun viele Schritte. Ulrike Lerner warf ein, dass „200 000 Euro für Dokumentation und Schulungen wichtig und einmalig sind“.

Johann Albrecht bemerkte, dass jeder Unternehmer eine Preissteigerung an die Verbraucher weiterreiche. Er fragte, ob man hier Angleichungen vornehmen könne. Kreet erwiderte, dass die Pflegevereinbarung Ende 2022 ausläuft, die Pflegesatzverhandlungen „laufen in den nächsten zwei Wochen“, gab er weiter und erklärte, „dass man Heimkosten nicht rückwärtsgerichtet erhöhen könne. Eine Perspektive könne man in die Verhandlungen mitnehmen, aber seitens der Kostenträger gebe es eine Drosselung in Sachen Kostenbremse für die Bewohner, hielt Kreet fest.

Bürgermeisterin Simone Penner schlug vor, die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 zu beschließen. Die Zustimmung erfolgte einstimmig.

Der Jahresabschluss des Spital- und Pfründefonds zum Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit der Bilanzsumme von 9 095 426 Euro. Auf der Aktivseite stehen im Anlagevermögen 8 482 689 Euro und im Umlaufvermögen 602 736 Euro. Auf der Passivseite stehen das Eigenkapital mit 5 058 417 Euro, die Rückstellungen mit 153 590 Euro und die Verbindlichkeiten mit 4 104 552 Euro. Der Verlust liegt bei 221 133 Euro. Dieser wird aus dem Eigenkapital entnommen.