Musik im Takt des Steptanz

Mit „Colette shows him the ropes“ erklang der populäre Küchen-Pop-Tango, dem sich eine weitere Liebe anschloss, nämlich die von John Miles zur Musik – „Music was my first love“. Die facettenreiche Rock-Sinfonie mit weichen und stürmischen Sequenzen im klangschönen Gewand der Harmonika kam an. Weiter ging es mit „Lord of the dance“, dem typisch irischen Stepsound: Prompt zogen satte Wiesen und ebensolche Schafe auf den Bildwänden vorbei. „Elvis forever“, hieß es, und manch Anhänger lernte neue Songs kennen.

Was vor 90 Jahren war

Staunen durfte das Publikum auch darüber, was vor 90 Jahren los war: Ein halber Liter Bier kostete 39 Reichspfennige, im Schnitt verdiente man 135 Reichsmark, Udo Jürgens wurde geboren und im Kino lief „Cleopatra“.