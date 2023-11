Kandern-Holzen: Besucher erleben klangvolle Welt der Kelten

Eine moderne Konzertharfe umfasst fast sieben Oktaven und entfacht auf diese Weise einen sehr voluminösen Klang. Isabelle Pampuch spielte laut Mitteilung voller Gefühl und Können. Dagegen versprühte die altirische Bronzesaitenharfe durch Christoph Pampuch ein Feuerwerk von Obertönen. Ihr glockenklarer Klang setzte akustische Kontrapunkte zur Konzertharfe, heißt es.

Er erzählte auch von der Lebensgeschichte von Turlough O’Carolan, der mit 18 Jahren erblindete und so zum Harfenspielen kam. Seine Kompositionen erscheinen laut der Mitteilung wie musikalische Portraits, die mit dem inneren Auge gesehen und mit der Klangfarbe der Harfensaiten gemalt werden. O’Carolan verschmolz keltische und barocke Elemente zu einem eigenen Stil und komponierte so über 200 Stücke. Bei „Squire Woods Lamentation on the Refusal of his Halfpence” wurden die Zuschauer von den Klängen der Harfen verzaubert. Dazwischen wurden immer wieder kurze sowie schnelle Irische Reels und Jigs, also lebhafte Volkstanzstücke, gespielt.