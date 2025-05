Kandern-Holzen: Derzeit 70 Adebare im Storchendorf

Wer nach Holzen kommt, vernimmt auf den 25 Nestern, verteilt übers ganze Dorf auf Dächern, auf Bäumen oder Holzpfählen, allenthalben lautes Schnabelgeklapper. Allein auf dem Kirchturm gibt es drei Horste, was eine Seltenheit ist. Zwei Jungstörche, die von den Storcheneltern aus dem Nest geworfen wurden, muss der „menschliche“ Storchenvater im Gehege von Hand aufziehen, was mit einem besonderen Aufwand verbunden ist. „Sie haben den Sturz aus sechs und sieben Meter Höhe überlebt“, berichtet Martin Lang, der das Geschehen in den einzelnen Nestern immer im Blick hat.

Aua dem Nest geworfen

Die ersten Jungstörche sind Mitte April geschlüpft. In jedem Nest wurde gebrütet, doch es gab laut Storchenvater Lang auch einige Verluste. In vielen Horsten findet sich daher überraschend nur ein Jungstorch, in manchen Nestern aber auch zwei oder gar drei junge Adebare. So sind es in diesem Jahr nach Beobachtung von Martin Lang insgesamt 28 Jungstörche, die nun das Dorf zusammen mit den 44 Altstörchen beleben. Heidi Hübner aus Märkt, Mitglied des Naturschutzbundes (NABU), wird die Jungstörche noch beringen.