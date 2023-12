Kandern-Holzen: Eine Powerfrau voller Kreativität

Seit inzwischen 20 Jahren organisiert sie diesen erfolgreichen Markt allein und hat ihn zu einer beachtlichen Größe mit 60 teilnehmenden Kunsthandwerkern und zehn Ausstellern aus Holzen ausgebaut. „Der Organisationsaufwand ist groß, bereits im Januar beginnen mit den ersten Anmeldungen die Vorbereitungen für die Anfang Oktober stattfindende Großveranstaltung“, sagt Elisabeth Zumkehr.

Ihre Kreativität lebt die Frau mit dem Sinn fürs Praktische auch im eigenen Zuhause aus. So hat sie das Haus sowohl innen als auch außen selbst gestrichen. Und drei Wandgemälde im Wohnzimmer stammen ebenso von ihr. Außerdem restauriert sie mit viel Liebe zum Detail alte Möbel und ist in ihrem großen Garten aktiv. Ein weiteres Hobby strebt sie an: Sie will noch töpfern lernen.

Einsatz für Gemeinschaft

Elisabeth Zumkehr bringt sich auch im dörflichen Gemeinschaftsleben ein. So war es für sie selbstverständlich, sich beim Projekt „Dorfmitte“ zu engagieren. Sie gehört dem Vorstand an, während ihr Mann Helmut, 30 Jahre lang Feuerwehrkommandant in Holzen, im Aufsichtsrat tätig ist. Darüber hinaus setzt sich die 57-Jährige im Team KulturRaum ein, das die kulturellen Veranstaltungen organisiert.