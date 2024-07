Kandern-Holzen: Eine Sportart für Landwirte anno 1924

Nach der Ansprache vom Kreisvorstand Andreas Bühler berichtete Vorstand Heinz Schneider in seiner Rückschau von der Vereinsgründung am 18. Juli 1924. Laut Protokollbuch gab es eine Erklärung für die Vereinsgründung: „Für einen Landwirt kann es eigentlich nur zwei Sportarten geben, nämlich der Reit- und der Schießsport. Für uns kam der letztere in Frage, weil es der billigere ist und von jedermann betrieben werden kann.“

Verein bringt sich im Dorf besonderns aktiv mit ein

Bereits schon damals wurde das bis jetzt benutzte Grundstück erworben. Nach den Nachkriegswirren wurde der Schießstand abgebaut, es musste überbrückungsweise im Pflugsaal geschossen werden. Ab 1992 wurde das heutige Gebäude errichtet und ausgebaut. Das jetzige Areal beinhaltet einen 50 Meter Kleinkaliber Gewehrstand mit vier Schießbahnen und einen 10 Meter Luftgewehrstand. Schneider berichtete von den Aktivitäten des Vereins: Man wirtet beim Fasnachtsfeuer und ist Veranstalter des Jedermannsschießens, genannt Sauschießen. Schneider sagte: „Der Verein hilft – wie alle Vereine – an allen Veranstaltungen im Dorf und stellt sein Equipment der Dorfgemeinschaft zur Verfügung“. Derzeit befinden sich die Aktiven in der Disziplin Kleinkaliber liegend in ihren Rundenwettbewerben.

Verdiente Mitglieder werden ausgezeichnet

Auch gab es einige Vereinsehrungen, die von Andreas Bühler und Hubert Knauber vom Kreisschützenverband durchgeführt wurden. Für besondere Verdienste und Engagement für den Verein wurden Gabriele Kohlmann, Matthias Kohlmann, Klaus Silbereisen, Horst Büchelin und zuletzt auch Vorstand Heinz Schneider geehrt.